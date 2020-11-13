Российская рыба «поплывет» в Египет
Компетентное ведомство Египта аттестовало для экспорта в республику 8 предприятий РФ – производителей рыбы и морепродуктов, сообщает Россельхознадзор.
В российское ведомство поступило соответствующее письмо от управления ветеринарного карантина Генеральной организации ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта. Отмечено, что предприятия аттестованы на основании гарантии Россельхознадзора.
Ранее египетская сторона согласовала проект ветсертификата для рыбной продукции из РФ.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, ведомство продолжает согласование сертификатов на экспорт рыбы и морепродуктов в Египет.
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