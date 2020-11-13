13 ноября 2020 года

По углохвостой креветке предложили ограничения на 2021 год

Минсельхоз опубликовал проект приказа о мерах регулирования промысла углохвостой креветки в подзоне Приморье на предстоящий год. К северу от 49 градуса северной широты предложено запретить траловый лов этого объекта.

Проект приказа «Об установлении ограничения промышленного рыболовства креветки углохвостой в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2021 г.» размещен на портале regulation.gov.ru. В качестве разработчика указан Минсельхоз России.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается установить на весь год запрет на использование тралов для добычи углохвостой креветки в подзоне Приморье севернее 49 градуса северной широты.

Также проект предусматривает, что не будет допускаться промышленное рыболовство в отношении углохвостой креветки подзоны Приморье в периоды с 10 по 15 апреля и с 1 по 31 мая.

Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения. Она продлится до 25 ноября.

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