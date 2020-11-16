16 ноября 2020 года

«Беспаспортных» осетровых отловили на Енисее

В Красноярском крае транспортные полицейские задержали продукцию из осетровых видов рыб стоимостью свыше 5,7 млн рублей. На ценный товар у капитана сухогруза не оказалось документов.

При проверке сухогрузного теплохода на Енисее сотрудники полиции обнаружили незаконно перевозимую продукцию из осетровых. На рыбу в морозильной камере капитан не смог предоставить никаких разрешительных и сопроводительных документов, рассказали Fishnews в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Правоохранители изъяли 19 экземпляров сибирского осетра, 513 экземпляров стерляди и свыше 7 кг осетровой икры. По заключению специалистов природоохранного ведомства, сумма ущерба водным биологическим ресурсам превысила 5,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча животных, занесенных в Красную книгу). Максимальное наказание – лишение свободы на срок шесть лет со штрафом в размере до 2 млн рублей. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства промысла осетровых.

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