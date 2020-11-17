Камчатка подсчитает стоимость избавления от «подводного флота»
Власти Камчатского края проведут предварительный расчет стоимости подъема и утилизации четырех затонувших в Авачинской бухте судов. Соответствующее поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Вопрос ликвидации «подводного флота» Камчатки обсудили на совещании с заместителем председателя правительства РФ. Вице-премьер отметила, что Минтранс внес в правительство законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Изменения предполагают введение нового порядка учета, подъема и уничтожения затопленных судов, в том числе ответственность собственника судна за подъем и утилизацию.
«Необходимо полностью пересмотреть механизмы борьбы с появлением «кладбищ» кораблей. Затопление судов – это не утилизация. Подобная практика негативно влияет на экологию, рыболовство, мешает судоходству. Изменения в законодательство должны установить ответственность собственников за утилизацию своего имущества. Это не должно происходить за счет налогоплательщиков», – подчеркнула Виктория Абрамченко.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, в течение двух недель будет произведен предварительный расчет стоимости подъема и утилизации четырех судов. Всего же в акватории Авачинской бухты находятся 84 затонувших судна.
«Теперь подъемом затонувших судов или обломков судов, которые признаны бесхозяйными, будет заниматься органы исполнительной власти субъекта, где затонуло судно. В нашем случае губернатор определил ответственным минтранс Камчатского края. Нам будет необходимо внести соответствующие изменения в свои положения. Мы уже сейчас проведем предварительный расчет стоимости подъема и утилизации затонувших судов», - рассказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.
После расчета стоимости будет необходимо разработать проектно-сметную документацию. По словам Владимира Каюмова, первые обломки планируется поднять уже в следующем году, а активная фаза очистки бухты от затонувших судов стартует в 2022 г.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews