17 ноября 2020 года

Камчатка подсчитает стоимость избавления от «подводного флота»

Власти Камчатского края проведут предварительный расчет стоимости подъема и утилизации четырех затонувших в Авачинской бухте судов. Соответствующее поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Вопрос ликвидации «подводного флота» Камчатки обсудили на совещании с заместителем председателя правительства РФ. Вице-премьер отметила, что Минтранс внес в правительство законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Изменения предполагают введение нового порядка учета, подъема и уничтожения затопленных судов, в том числе ответственность собственника судна за подъем и утилизацию.

«Необходимо полностью пересмотреть механизмы борьбы с появлением «кладбищ» кораблей. Затопление судов – это не утилизация. Подобная практика негативно влияет на экологию, рыболовство, мешает судоходству. Изменения в законодательство должны установить ответственность собственников за утилизацию своего имущества. Это не должно происходить за счет налогоплательщиков», – подчеркнула Виктория Абрамченко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, в течение двух недель будет произведен предварительный расчет стоимости подъема и утилизации четырех судов. Всего же в акватории Авачинской бухты находятся 84 затонувших судна.

«Теперь подъемом затонувших судов или обломков судов, которые признаны бесхозяйными, будет заниматься органы исполнительной власти субъекта, где затонуло судно. В нашем случае губернатор определил ответственным минтранс Камчатского края. Нам будет необходимо внести соответствующие изменения в свои положения. Мы уже сейчас проведем предварительный расчет стоимости подъема и утилизации затонувших судов», - рассказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

После расчета стоимости будет необходимо разработать проектно-сметную документацию. По словам Владимира Каюмова, первые обломки планируется поднять уже в следующем году, а активная фаза очистки бухты от затонувших судов стартует в 2022 г.

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