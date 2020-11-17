17 ноября 2020 года

Ученые оценили штормовой вред запасам моллюсков

Сотрудники ТИНРО провели исследования промысловых моллюсков и других гидробионтов на юге Приморья. По мнению специалистов, влияние тайфунов на донных животных многократно превышает воздействие от промысла.

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) на научно-исследовательском судне «Убежденный» изучили запасы донных моллюсков, макрофитов и среды обитания в прибрежных водах Южного Приморья.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, ученые выполнили более 640 водолазных станций на акватории общей площадью более 174 кв. км, взяли на биоанализ более 2,7 тыс. гидробионтов и промерили порядка 12 тыс. особей.

«Водолазные съемки в местах дражного промысла анадары (кутовая часть Амурского залива) и спизулы (бухта Бойсмана) были выполнены после прохождения тайфуна «Майсак». Установлено, что его влияние на состояние скоплений промысловых моллюсков и других гидробионтов многократно превышает воздействие десятилетнего промысла», - подчеркнули в пресс-службе филиала.

По данным филиала, штормовое воздействие и осадки также негативно повлияли на скопление спизулы в открытой бухте Киевка. А в бухте Соколовской (где область обитания прибрежных закапывающихся моллюсков частично защищена от волнения южных румбов островом Орехова) зафиксировано увеличение площади поселений и запасов спизулы и мактры.

Экстремальное воздействие естественных явлений несопоставимо по силе воздействия с антропогенными, отметил начальник экспедиции Дмитрий Соколенко. Он обратил внимание, что разрушительное влияние природной стихии и восстановление скоплений прибрежных беспозвоночных зависит от множества факторов, что требует дальнейшего изучения.

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