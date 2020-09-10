10 сентября 2020 года

Информацию о вреде драг прокомментировали ученые

Тихоокеанский филиал ВНИРО опубликовал статью о дражном промысле в Приморском крае. Материал подготовлен как реакция на ряд сообщений о разрушительном влиянии такого лова на окружающую среду.

«Уже не скатываясь, как это было четыре года назад, до нелепых тезисов о пропуске акул с помощью драги и штормовых выбросах водорослей на пляжах, которые круглогодично образуются исключительно из-за десяти дней промысла, вновь навязывается мнение, что использование драги неэкологично, а у науки нет актуальных данных. В свете этого считаем целесообразным дать разъяснения и результаты наблюдений специалистов за состоянием донных биоценозов», – отметили в ТИНРО.

Так ли страшна драга

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, драги бывают различных конструкций, но в основном это сетной мешок на металлической раме, прикрепленной к металлическим салазкам. В нижней части орудия находятся зубья, разрыхляющие грунт. Драги с гидроразмывом оснащены шлангами, откуда выходит под давлением струя морской воды, поднимающая грунт. То есть ничего сверхсложного, что могло бы оставить неизгладимый след в мягких грунтах, в драгах нет, обратили внимание ученые.

По информации ТИНРО, сейчас в Амурском и Уссурийском заливах дражным способом ведется промысел анадары и спизулы. Для этого используются драги с гидроразмывом, применяемые по всему миру.

Исследования воздействия гидродраги на окружающую среду, выполненные американскими и японскими биологами с использованием водолазного оборудования, показали: драга не наносит ущерба донным сообществам, помимо самого изъятия моллюсков, подчеркнули в филиале.

«Уже через час после работы драги на илистых грунтах водолаз не обнаружит ни дорожки от гидроразмыва, ни следов зубьев – морские волны перемешают грунт, а концентрация грунта в водном слое вернется в норму», – заверили в ТИНРО.

Специалисты напомнили, что в водах Приморья, как и в большинстве прибрежных акваторий, грунты с зарывающимися моллюсками расположены в зоне наибольшей прибойности. Там значительное перемещение масс песка происходит постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году. «На фоне титанического труда моря взмучивание драгой в течение короткого периода времени проходит неосязаемо», – отметили ученые.

Однако дражный промысел не может вестись когда и где угодно, подчеркнули в ТИНРО. Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна и отраслевой классификатор орудий лова устанавливают ряд ограничений в части сроков дражного промысла, разрешенных глубин для работы, запретных районов, объектов добычи и других параметров. Вплоть до расстояния между зубьями драги при лове определенных гидробионтов.

Моллюсков не убывает

Ученые заявили, что обрушения запасов не фиксировалось. Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО ежегодно проводят мониторинг состояния донных сообществ в Приморье, в том числе в местах скопления зарывающихся моллюсков.

«Регулярные исследования на протяжении последних как минимум десяти, лет показывают, что ресурсы анадары и спизулы стабильны, – отметили в ТИНРО. – Имеющиеся межгодовые колебания обилия промысловых объектов и их окружения обусловлены в гораздо большей мере естественными причинами, чем влиянием легального промысла».

Специалисты обратили внимание, что рыхление грунта освобождает площади для оседания молоди моллюсков, чем только способствует лучшей выживаемости зарывающихся видов. Говоря о приловах, в филиале заметили, что видовое разнообразие сопутствующих бентосных животных на акваториях скоплений анадары и спизулы невелико.

Сейчас продолжается экспедиция на научно-исследовательском судне «Убежденный». Рейс включает обследование кутовой части Амурского залива, где находятся поселения зарывающихся моллюсков. «Результаты работ покажут как актуальное состояние промысловых запасов спизулы и анадары, так и воздействие недавнего мощного тайфуна «Майсак», выбросившего огромное количество моллюсков на берег. На основе анализа собранных в предыдущие годы данных, ученые смогут сравнить последствия многолетнего промысла и единичной «акции» природы», – рассказали в филиале.

Водорослей промысловики сторонятся

Ученые прокомментировали и истории про то, что драги губят заросли водорослей. «Опытные капитаны и биологи знают, что поля анфельции или зостеры настолько плотные, что зубья и вход драги в течение нескольких минут забиваются водорослями и эффективно работать ей невозможно. Это все равно, что вспахать поле граблями, на которых висит стог сена», – привели сравнение специалисты.

Они добавили, что водоросли и «зарывашки» – соседи, а не сожители. Зостера может соседствовать с поселениями анадары и спизулы, но ее поселения являются естественной преградой для моллюсков и их личинок.

Авторы статьи обратили внимание и на масштабы любительского лова в прибрежных акваториях. «С каждым годом все больше людей на лодках с водолазным снаряжением можно лицезреть в бухтах Приморья. Поэтому вопрос «А где же моллюски?» вообще-то уже давно не должен адресовываться только рыбопромышленникам», – отметили в ТИНРО.

Дискуссии вокруг использования драг разворачиваются в крае не впервые. В мае 2016 г. Fishnews опубликовал статью об этом виде лова.

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