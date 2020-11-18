18 ноября 2020 года

В Россельхознадзоре новый заместитель руководителя

Правительство назначило нового заместителя руководителя Россельхознадзора. Им стал Антон Кармазин, ранее возглавлявший управление ведомства по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.

Новый замруководителя Россельхознадзора назначен распоряжением правительства от 14 ноября 2020 г. № 2981, сообщает корреспондент Fishnews. По информации с сайта ведомства, Антон Павлович Кармазин родился 2 июня 1979 г. Окончил Ростовский государственный университет путей сообщения, а также Северо-Кавказскую академию государственной службы и Горский государственный аграрный университет. Является кандидатом биологических наук.

С 2005 по 2007 гг. работал директором Ростовского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Начиная с 2007 г. в течение трех лет руководил ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». Затем занял должность заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской области, а в сентябре 2010 г. – руководителя этого территориального управления. С 2013 г. стал главой управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия, а с июля 2016 г. – руководителем управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Напомним, что в октябре в связи с истечением срока действия контракта от должности заместителя главы Россельхознадзора был освобожден Николай Власов. В ведомстве он занимался в том числе вопросами внедрения электронной ветеринарной сертификации.

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