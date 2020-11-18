18 ноября 2020 года

Прибавка на пелагической путине растет

На 15 ноября общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры российскими пользователями составил 328,18 тыс. тонн. Это на 157,4 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

В исключительной экономической зоне России добыто 312,28 тыс. тонн (+150,92 тыс. тонн), в открытом море освоили 2,9 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 12,99 тыс. тонн, приводит данные Росрыболовство со ссылкой на ЦСМС.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, основную долю вылова составляет сардина-иваси – 292,22 тыс. тонн. Это на 162,58 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Уловы скумбрии составили 35,4 тыс. тонн (-3,34 тыс. тонн), сайры – 559,7 тонн (-1,84 тыс. тонн).

Среди регионов по добыче пелагических видов рыб лидирует Камчатский край, его компании освоили 117,5 тыс. тонн. Пользователи Приморского края поймали 63 тыс. тонн, Сахалинской области – 61,3 тыс. тонн, Хабаровского края – 50 тыс. тонн.

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