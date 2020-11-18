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Участники ОПГ успели заготовить более 390 кг икры. Кадр оперативной съемки

Судьбу фигурантов «осетрового дела» решит суд

Пятерых граждан будут судить за незаконный промысел в Амуре осетра и калуги и переработку браконьерских уловов. Ущерб от незаконной деятельности оценивают в сумму свыше 84 млн рублей.

По версии следствия, житель Краснодарского края создал организованную преступную группу, в которую привлек еще четырех соучастников – с Кубани и Хабаровского краев.

В сентябре-октябре 2019 г. члены группы, используя маломерные катера и сети, на участке Амура в Ульчском районе Хабаровского края выловили не менее 19 особей амурского осетра и не менее одной калуги. Из добытой рыбы извлекли более 390 кг икры, рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации СК, в частном доме в поселке Тыр соучастники засолили и расфасовали икру и осетрину. Затем часть готовой продукции перевезли в Комсомольск-на-Амуре, а часть оставили в поселке, где товар изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Следствие по уголовным делам в отношении членов группы завершено, материалы направлены в суд. Граждан обвиняют в незаконной добыче и обороте «краснокнижных» водных биоресурсов в составе ОПГ (часть 3 статьи 258.1 УК РФ). Арестовано имущество обвиняемых на сумму 17 млн рублей – под обеспечительные меры попали недвижимость, автомобили и плавсредства.

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Fishnews

  • Участники ОПГ успели заготовить более 390 кг икры. Кадр оперативной съемки
  • По оценкам следствия, ущерб от преступной деятельности превышает 84 млн рублей. Кадр оперативной съемки
  • По оценкам следствия, ущерб от преступной деятельности превышает 84 млн рублей. Кадр оперативной съемки
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