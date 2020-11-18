18 ноября 2020 года

Аквакультурного гребешка хотят оградить запретом

Предприятия марикультуры Приморского края предлагают запретить любительский сбор гребешка в 500-метровых буферных зонах вокруг хозяйств. Замглавы Росрыболовства Василий Соколов поручил подготовить соответствующие поправки.

Проблемы аквакультуры рассмотрели на онлайн-совещании, которое провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. Вопрос о так называемых буферных зонах вокруг рыбоводных участков подняла Ассоциация марикультурных организаций Приморского края (АМКОР).

Ее председатель Вадим Лихачев напомнил, что с 21 сентября в бассейновые правила рыболовства внесены изменения. В частности, в Приморском крае разрешено добывать в сутки до 10 экземпляров гребешка на человека в режиме любительского лова. «Бесконтрольный любительский вылов гребешка в том формате, в каком он сейчас есть, может нанести существенный ущерб предприятиям марикультуры», - выразил опасения глава отраслевого объединения.

АМКОР подготовила предложения по борьбе с хищениями гидробионтов. Одно из них - запретить любительский лов гребешка в 500-метровых буферных зонах вокруг рыбоводных участков. Как сообщает корреспондент Fishnews, Василий Соколов полностью поддержал инициативу и отметил, что ранее давал соответствующее поручение.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Александр Буслов указал, что вопрос достаточно сложный. «Отрезая любителей, мы должны и промышленность подвинуть, а там в ряде случаев и ежовые, и еще какие-нибудь промыслы, - заметил представитель ТИНРО. - Пока просчитываем все варианты».

Тем не менее замглавы ведомства подтвердил поручение. «Любительский сбор в 500-метровой буферной зоне должен быть запрещен, - подчеркнул Василий Соколов. - Мы открываем дорогу браконьерству, если этого не сделаем».

Ассоциация также предлагала уменьшить разрешенный любительский вылов гребешка до 5 раковин на человека в сутки. Эту идею замглавы Росрыболовства уже назвал спорной. Кроме того, прозвучало предложение АМКОР запретить рыбакам-любителям использование технического оборудования, кроме маски и ласт. Однако участники совещания напомнили, что закон «О любительском рыболовстве…» и так запрещает применение аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов.

Представитель ведомства указал на необходимость учитывать интересы населения. Меру по запрету сбора гребешка в буферных зонах Василий Соколов счел вполне достаточной. «500 метров пройти под водой, а потом вернуться обратно – то еще удовольствие. Поэтому предприятия аквакультуры будут защищены», - заверил заместитель руководителя федерального агентства.

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