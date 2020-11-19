19 ноября 2020 года

Бристольская нерка огорчает американцев

Департамент рыболовства и охоты Аляски спрогнозировал возврат и уловы нерки в Бристольском заливе в 2021 г. Ожидаются более низкие показатели, чем в текущем году, который, в свою очередь, был заметно хуже предыдущего.

Согласно прогнозу, в 2021 г. в залив вернется 51 млн особей нерки, что позволит добыть около 36,4 млн экземпляров. Вылов еще около 1 млн экземпляров ожидается на Южном полуострове, отмечает портал IntraFish.

В 2020 г. рыбаки добыли 39 млн нерок общей стоимостью в 139,5 млн долларов. Это заметно ниже, чем выловленные годом ранее 43 миллиона - второй в истории результат, сообщает корреспондент Fishnews.

Стоимость всего добытого в 2020 г. на Аляске лосося упала на 56% и составила 295 млн долларов. С учетом инфляции это самый низкий результат с 2006 г. В департаменте заявили, что рыбаки в нынешнем году в целом выловили 116,8 млн лососей - на 44% меньше, чем в 2019 г.

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