19 ноября 2020 года

Байкальского омуля продолжат изучать и охранять

Байкальский филиал Главрыбвода перевыполнил годовой план по воспроизводству водных биоресурсов на 12,5%. Почти весь объем – свыше 520 млн штук молоди – пришелся на байкальского омуля.

Работы по восполнению запасов водных биоресурсов подведомственные организации Росрыболовства ведут в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» (входит в нацпроект «Экология»).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, Байкальский филиал Главрыбвода отчитался об исполнении государственного задания по выпуску водных биоресурсов: планы на 2020 г. перевыполнены на 12,5%. Объем выпусков составил 522,2 млн штук, из которых 521,9 млн штук – байкальский омуль и 0,3 млн штук – сибирский осетр.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провел молекулярно-генетические исследования, в том числе направленные на раннюю диагностику инфекционных заболеваний рыб. В октябре сотрудники Тюменского и Байкальского филиалов ВНИРО выполнили второй экспедиционный выезд для сбора материала на водные объекты Бурятии.

Кроме того, управление контроля надзора и рыбоохраны Росрыболовства продолжает подготовку к созданию в 2021 г. инфраструктуры для мобильного комплекса охраны водных биологических ресурсов на озере Байкал.

Ранее специалисты Байкальского филиала ВНИРО отмечали , что мораторий на промысел омуля и другие меры по восстановлению популяции дали результат – запас стабилизировался и постепенно растет.

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