06 ноября 2020 года

Рыболовов-любителей пока не пустят к омулю

Научно-промысловый совет Байкальского бассейна не одобрил предложение смягчить ограничения для любительского лова омуля. Отмечено, что комплекс мер по восстановлению популяции эндемика дает результат.

Заседание научно-промыслового совета Байкальского рыбохозяйственного бассейна состоялось в Иркутске. Провел совещание заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. В обсуждении приняли участие представители Ангаро-Байкальского теруправления и подведомственных организаций ФАР, федеральных и региональных органов исполнительной власти, прокуратуры, науки, общественных объединений и отраслевых предприятий.

Члены НПС рассмотрели инициативы по внесению изменений в бассейновые правила рыболовства. Предлагалось определить на Байкале участки в пределах Слюдянского муниципального образования, на которых будет разрешена добыча омуля удебными орудиями в водопольный период. «Совет признал такие послабления несвоевременными на фоне серьезной работы, которая ведется на межведомственном уровне по восстановлению популяции байкальского эндемика», – сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Руководитель Байкальского филиала ВНИРО Владимир Петерфельд рассказал, что мораторий на промысел омуля, ограничения для его традиционного и любительского лова, усиление борьбы с браконьерством, работа рыбоводов дали результат: в 2018 – 2020 гг. падение запаса прекратилось.

Наступила фаза стабилизации на уровне 7,7 тыс. тонн. В прошлом году численность нерестовых особей выросла на 22% по сравнению с 2017 г. – до 1,8 млн экземпляров. В 2020 г. величина нерестовых стад сохранила тенденцию к росту и составила более 2 млн рыб, это на 31% больше показателя 2017 г., отметил глава филиала.

По его словам, в последние два года заводы наращивают выпуски личинок омуля. За период с 2016 по 2020 гг. общая численность скатывающихся в Байкал рыбок выросла в 6,5 раза.

По мнению науки, к 2025 г. есть основания ожидать рост общего запаса омуля до уровня 12-15 тыс. тонн. Научно-промысловый совет принял ряд рекомендаций по мероприятиям в рамках программы восстановления ресурсов эндемика.

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