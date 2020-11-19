19 ноября 2020 года

Рыбные символы разных регионов борются за победу

Лучшие региональные бренды можно выбрать в рамках онлайн-голосования в конкурсе «Вкусы России». Среди участников широко представлена рыба - олюторская сельдь, карельская форель, астраханская вобла и многое другое.

Конкурс региональных брендов «Вкусы России» организовал Минсельхоз. Всего предложено восемь номинаций. Так, победителя в категории «Нас выбирают» определят по результатам народного голосования на сайте конкурса. Есть также номинации среди брендов, имеющих высокий экспортный потенциал или влияющих на развитие туризма и другие. Этап народного голосования стартовал 19 ноября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в конкурсе богато представлена рыбная линейка. Так, за победу борются крымские морепродукты, камчатская нерка, карельская форель, якутская рыба, камчатская рыбная колбаса, донская уха, волжский лещ, карельская ряпушка, ивангородская минога, волгореченский карп, сосьвинская селедка, донской лещ, олюторская сельдь, сарапульская копченая стерлядь, астраханская вобла, таймырский сиг, луховицкий кларий, печень трески по-мурмански, ириклинский лещ, архангельские водоросли и другие региональные бренды из рыбной категории.

Подвести итоги народного голосования планируется не позже 8 декабря. Можно поддержать по одному бренду из трех разных регионов страны - до 2 декабря включительно на сайте https://вкусыроссии.рф/ .

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