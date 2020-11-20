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Специалисты АзНИИРХ помогут сформировать оптимальный генофонд производителей осетровых Азовского моря. Фото АзНИИРХ

Азовским осетрам подбирают пару под контролем генетиков

Специалисты АзНИИРХ помогут сформировать оптимальный генофонд производителей осетровых Азовского моря. Исследования позволят оптимизировать процесс подбора пар производителей, которых нерестят на заводах.

Специалисты лаборатории молекулярной генетики, физиологии и болезней рыб Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») во время осенней бонитировки производителей осетровых рыб на Донском осетровом заводе ФГБУ «Главрыбвод» отобрали биологический материал для молекулярно-генетических исследований.

Стоит отметить, что ученые уже не первый год ведут генетический мониторинг ремонтно-маточных стад осетровых на предприятиях Азово-Черноморского бассейна. Это позволяет АзНИИРХ формировать единую базу генетических данных русского осетра, севрюги, белуги и стерляди.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, по результатам нынешних исследований специалисты подготовят рекомендации и определят, икра от каких самок должна быть оплодотворена спермой конкретных самцов с целью получения не только жизнеспособного, но и генетически гетерогенного потомства.

По словам руководителя АзНИИРХ Ефима Кожурина, после резкого падения запаса осетровых в кризисный период 1990-х – начала 2000-х гг. их численность начала восстанавливаться. Если в 2011-2013 гг. уже говорили о полном исчезновении осетра Азовского моря, то за последние 5 лет его запас вырос до 600 тонн и в уловах для научных целей стали встречаться взрослые рыбы. Это позволяет обновить ремонтно-маточные стада.

Тем не менее, численность зрелых рыб остается на критически низком уровне. Для получения качественной молоди остро встал вопрос генетического контроля при подборе пар на воспроизводство.

Исследования и рекомендации специалистов рыбохозяйственной науки позволят обеспечить на воспроизводственных предприятиях получение полноценного, высокопродуктивного потомства, которое по своим генетическим признакам соответствует природному генофонду, отметили в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.

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Fishnews

  • Специалисты АзНИИРХ помогут сформировать оптимальный генофонд производителей осетровых Азовского моря. Фото АзНИИРХ
  • Азовским осетрам подбирают пару под контролем генетиков. Фото АзНИИРХ
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