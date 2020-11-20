20 ноября 2020 года

По согласованию сделок с иностранными инвесторами вышли изменения

Правительство внесло изменения в правила согласования сделок по установлению контроля иностранных инвесторов в стратегических отраслях. При определении зарубежного участия теперь должны учитываться временно переданные права на распоряжение голосующими акциями.

В постановление правительства, определяющее правила согласования сделок по установлению контроля иностранных инвесторов над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения безопасности страны, внесены изменения .

Напомним, что в июле был принят закон , направленный на то, чтобы исключить попытки обойти требования законодательства о согласовании с государством зарубежного участия в стратегических отраслях. К таким сферам относится и добыча водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что при определении участия иностранного инвестора будут учитываться права на распоряжение голосующими долями (акциями), которые иностранный инвестор временно передал другому лицу – на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки.

Теперь изменения закона учтены в правилах согласования сделок.

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