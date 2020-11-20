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Для борьбы с пандемией организована сдача анализов. Фото пресс-службы правительства Приморского края

Росрыболовство призвало продумать грузопотоки в условиях пандемии

Ограничения, которые вводятся из-за коронавируса, меняют привычные условия работы рыбопромышленных предприятий. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук заявил о необходимости быть готовыми к переориентации грузопотоков на случай нештатных ситуации в иностранных портах.

Очередное заседание штаба по предупреждению распространения COVID-19 прошло в Росрыболовстве. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, обсуждалась ситуация с несколькими рыбопромысловыми судами, на которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

По каждому случаю поручено провести детальное расследование для выяснения того, каким образом был нарушен регламент выхода судов в море, исключающий возникновение вспышек болезни на борту. В отношении судовладельцев руководитель штаба, заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук поручил «предпринять самые жесткие меры по системе управления безопасностью (СУБ)». Для проведения тестов в отношении уловов этих судов все данные будут переданы в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Также рассматривалась ситуация с экспортом продукции в КНР. «Из-за того, что власти Китая постоянно выявляют следы вируса на продукции, импортируемой из самых разных стран, в китайских портах введены требования об обязательной дезинфекции всей импортируемой продукции. На данный момент на рейде китайских портов находятся 22 российских судна, сроки разгрузки которых сдвигаются на неопределенное время. В этой связи Петр Савчук поручил провести переговоры с рыбопромышленниками для того, чтобы обеспечить максимальную переработку водных биоресурсов в России», - сообщили в федеральном агентстве.

Кроме того, отмечена необходимость разгрузить холодильные мощности перед началом охотоморской экспедиции. «Надо быть готовыми к переориентации грузопотоков в случае каких-то нештатных ситуаций в иностранных портах, так как в обычное время большое количество продукции по итогам этой экспедиции идет за рубеж», – отметил Петр Савчук.

На прошлом заседании замглавы Росрыболовства поручил отработать вопросы безопасности на холодильных терминалах. «Отмечено, что все мероприятия, предписанные Роспотребнадзором, выполняются. Проводится термометрия личного состава, заключены договоры с компаниями, регулярно проводящими обработку помещений, работники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты», - заявили в пресс-службе.

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НазадМетки: КНРроспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзор
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