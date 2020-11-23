23 ноября 2020 года

Эмбарго распространили на 2021 год

Президент Владимир Путин продлил запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, принявших санкции против российских юридических и физических лиц. Мера будет действовать до конца 2021 г.

Россия продлила антисанкции еще на год . Указ об этом - от 21 ноября 2020 г. № 730 - подписал президент Владимир Путин. Документ вступил в силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительство, как и раньше, может при необходимости выйти с предложением об изменении срока действия специальных экономических мер.

Впервые эмбарго было введено в 2014 г., с тех пор действие антисанкций ежегодно продлевается.

Перечень видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, на которые распространяется запрет, утвержден правительством. В список входит и рыбная продукция.

Меры предусмотрены в отношении США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

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