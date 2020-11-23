23 ноября 2020 года

У Южных Курил выросли скопления скумбрии

Ученые рассказали о результатах комплексных пелагических траловых съемок в Южно-Курильском районе и открытых водах Тихого океана. В сентябре-октябре экспедицию выполнило НИС «Владимир Сафонов».

Основной целью рейса был поиск промысловых нагульных скоплений сардины-иваси, скумбрии и сайры, исследование их биологических характеристик, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Работы велись в тихоокеанских водах Курил и прилегающих открытых водах северо-западной части Тихого океана.

Как ранее отмечали ученые, в последние десять лет в этом районе наблюдается значительное изменение структуры ихтиоцена. Заметно увеличилась биомасса сардины и скумбрии, практически исчезла сайра, выросли запасы сельди и минтая. В целом рыбопродуктивность Южно-Курильского района стала заметно выше, подчеркнули специалисты.

В ходе экспедиции велся поиск промысловых скоплений японской скумбрии. Информация в оперативном режиме передавалась рыбакам.

«Основные скопления скумбрии по акустическим данным наблюдались на глубинах от 10 до 45 м при температуре поверхности океана (ТПО) от 18,8°C. Размеры скумбрии варьировались от 16 до 39 см массой от 36 до 788 г.», - рассказали в пресс-службе.

Оценивая распределение плотности японской скумбрии, ученые обнаружили, что концентрации заметно увеличивались. Эту рыбу также встретили за пределами исключительной экономической зоны РФ. Результативные обловы отмечались при ТПО 18,4°С.

Кроме того, проведены гидрологические исследования тихоокеанских вод Курил. Воды течения Соя характеризовались положительными аномалиями температуры, оказывая значительное влияние на распределение промысловых объектов на акватории от пролива Екатерины вплоть до острова Шикотан.

За период исследований собрано значительное количество трофологических, гистологических и паразитологических проб. Также взяты образцы для установления возраста промысловых рыб в районе.

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