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«Владимир Сафонов» будет заниматься, в частности, поиском скоплений скумбрии. Фото пресс-службы ТИНРО

Выследить скумбрию рыбакам поможет НИС

Научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов» отправилось проводить комплексные пелагические съемки в Южно-Курильском районе и открытых водах Тихого океана. НИС будет искать промысловые скопления скумбрии, сардины-иваси, сайры и кальмаров.

Судно вышло из порта Владивосток. В составе научной группы специалисты из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Тихоокеанского филиала института (ТИНРО). Основная цель исследований - поиск промысловых скоплений сайры, сардины, скумбрии и кальмаров, определение их границ, сроков и условий образования, мощности подходов.

Кроме того, ученые продолжат эксперименты по определению результативности промысла сайры с различными вариантами освещения, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В филиале обратили внимание, что поисковые работы - одна из важных составляющих научно-информационного сопровождения пелагической путины. Формирование и рассеивание промысловых скоплений сардины, скумбрии и сайры происходят достаточно динамично в зависимости от температуры поверхности воды, кормовой базы и других факторов.

«С учетом перемещения путей миграции сайры из традиционных мест в северные районы, предположительно, Северо-Курильскую подзону, становятся более актуальными как поисковые работы, так и исследования, направленные на повышение эффективности способов ее добычи. Прошлогодний опыт показал, что при использовании регулируемого комбинированного света повышается результативность лова», - отметили в пресс-службе.

В октябре с похолоданием скумбрия начнет покидать российские воды, формируя плотные концентрации. Помощь в их обнаружении позволит существенно повысить результативность промысла, подчеркнули в филиале.

В течение всего рейса будет выполняться сбор биостатистических данных по массовым видам рыб и кальмаров, отбор гидрологических проб.

Работы планируется провести в течение месяца. «Владимир Сафонов» должен вернуться во Владивосток в конце октября.

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  • «Владимир Сафонов» будет заниматься, в частности, поиском скоплений скумбрии. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Научная группа на борту «Владимира Сафонова». Фото пресс-службы ТИНРО
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