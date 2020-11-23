23 ноября 2020 года

Белоруссия проявляет интерес к рыбе Приморья

Делегация Белоруссии в Приморском крае намерена посетить крупные рыбперерабатывающие предприятия. Их продукция вызывает большой интерес у представителей республики, отмечают власти региона.

В Приморье 22 ноября прибыла белорусская делегация во главе с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем. В программу визита входит посещение компании «Доброфлот» и презентация возможностей рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай». Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, белорусская сторона активно интересуется приморской рыбопродукцией.

Также планируется провести ряд встреч с представителями бизнеса, в том числе по направлению сельского хозяйства. По итогам могут быть заключены первые договоры.

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