Белоруссия проявляет интерес к рыбе Приморья
Делегация Белоруссии в Приморском крае намерена посетить крупные рыбперерабатывающие предприятия. Их продукция вызывает большой интерес у представителей республики, отмечают власти региона.
В Приморье 22 ноября прибыла белорусская делегация во главе с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем. В программу визита входит посещение компании «Доброфлот» и презентация возможностей рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай». Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, белорусская сторона активно интересуется приморской рыбопродукцией.
Также планируется провести ряд встреч с представителями бизнеса, в том числе по направлению сельского хозяйства. По итогам могут быть заключены первые договоры.
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