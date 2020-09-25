25 сентября 2020 года

Новый завод РРПК в Приморье приступил к работе

В Приморском крае торжественно запустили рыбоперерабатывающий завод «Русский минтай». Предприятие построено в ТОР «Надеждинская» Русской рыбопромышленной компанией под инвестиционные квоты.

Строительство, в котором участвовало более 10 подрядчиков, около 120 человек и 20 единиц строительной техники, велось с декабря 2018 г. Первые тонны готовой продукции предприятие выпустило 25 сентября этого года, сообщает корреспондент Fishnews.

Как рассказал генеральный директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко, завод будет работать в первую очередь на собственном сырье РРПК. Он будет выпускать филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш, стейки, рыбную муку и рыбий жир.

«Основополагающее сырье для завода, как было заявлено в проекте, - это мороженый минтай без головы, выпущенный на судах Русской рыбопромышленной компании. Хотя, по сути, завод может работать и на кальмаре, и на красной рыбе, и на другом сырье. Но плановое сырье – это минтай», - подчеркнул Михаил Дегтяренко.

Он отметил, что использование своего сырья позволит контролировать качество с момента вылова до упаковки готовой продукции и гарантировать сохранение уникальных полезных свойств дикой рыбы.

Производство оснащено оборудованием ведущих производителей. В частности, в технологический комплекс завода входит филетировочная машина Baader 588, предназначенная для переработки рыб малого и среднего размера.

После донабора сотрудников к концу года в производстве будут заняты 130-150 человек, а при переходе на две смены предполагается создать до 350 рабочих мест. Для работы на сложном оборудовании персонал будут обучать на базе Дальрыбвтуза и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа. Кроме того, в подготовке кадров примут участие иностранные специалисты.

Прибывший на церемонию запуска завода заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков обратил внимание, что новое производство дало экономике края 1,5 млрд рублей инвестиций.

«Новый завод РРПК – это дополнительные инвестиции в экономику региона. Кроме того, мы получим новые рабочие места с хорошей крепкой заработной платой. Наконец, это налоги. За 10 ближайших лет экономика России в целом получит 7 млрд рублей отчислений в бюджеты и внебюджетные фонды», - озвучил оптимистичный прогноз представитель краевых властей.

В тот же день на заводе был заключен первый контракт о поставках готовой продукции - с сетью гипермаркетов «Самбери».

«Мы рады, что наш первый партнер – дальневосточная компания, - подчеркнул Михаил Дегтяренко. – Для нас важно, чтобы качественную продукцию из минтая, который добывается в Дальневосточном бассейне, получили жители именно нашего «рыбного» региона».

Гендиректор завода также напомнил о намерении РРПК продолжать продвижение минтая среди российских потребителей. «Мы как раз готовимся к презентации минтая как основополагающего компонента диетического здорового питания. Сейчас занимаемся разработкой рецептур, дополнительной сертификацией, чтобы предложить в ближайшее время линейку продукции для дошкольного и лечебного питания, а также организаций общепита», - рассказал Михаил Дегтяренко.

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