24 ноября 2020 года

Проблемы рыбного хозяйства заслушают в Общественной палате

Общественная палата проведет 1 декабря слушания по проблемам рыбохозяйственного комплекса. В повестке дня вопросы регулирования рыболовства, в том числе во внутренних водоемах, а также реализация госполитики по развитию отрасли.

Организатором мероприятия выступает комиссия Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Предложение обсудить на площадке ОП ряд вопросов, связанных с рыболовством, было поддержано Общественным советом при Росрыболовстве. Аналогичные обращения поступили и от других представителей рыбохозяйственного комплекса.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ОП, среди затронутых тем – отраслевое регулирование, рыболовство во внутренних водах, финансирование отраслевой науки, реализация госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, квоты вылова и ставки сбора за пользование водными биоресурсами и другие вопросы.

Формат общественных слушаний, по мнению организаторов, позволит представить экспертные оценки ситуации в рыбохозяйственном комплексе, обсудить основные проблемы и выработать план дальнейших действий.

К участию в мероприятии помимо членов ОП и Общественного совета при Росрыболовстве приглашены представители федеральных и региональных органов власти, региональных общественных палат, отраслевых объединений и ассоциаций, эксперты.

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