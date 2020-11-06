06 ноября 2020 года

Общественный совет подготовит замечания по нацпрограмме для Дальнего Востока

Общественный совет при Росрыболовстве предложил обсудить «рыбный» блок нацпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках слушаний в Общественной палате.

К программе много вопросов

В национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 . утвержденную правительством в конце сентября, вошел комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности рыболовства и аквакультуры. Однако финансирования, заложенного в программу, недостаточно для достижения поставленных целей, заявил на заседании 5 ноября председатель Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве Герман Зверев.

Он подчеркнул, что нацпрограмма не предусматривает реализации крупных инвестпроектов в рыбохозяйственном комплексе на территории Приморья, Хабаровского края и Магаданской области. А требование по реализации на экспорт через рыбную биржу отдельных видов рыбной продукции далеко не факт, что приведет к росту инвестиционной привлекательности отрасли.

Герман Зверев проинформировал, что Общественная палата предложила всем общественным советам сформировать позицию по нацпрограмме развития Дальнего Востока, после чего будет принято решение об организации общественных слушаний для обсуждения поступивших инициатив. Члены ОС высказались в поддержку проведения слушаний на площадке Общественной палаты.

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгия Мартынова, у дальневосточного бизнеса имеются определенные замечания по аквакультуре, в частности по формированию рыбоводных участков через интернет-сервис «Аквавосток». Руководитель АРПП также пообещал подготовить предложения по развитию глубоководного промысла, полностью проигнорированного нацпрограммой.

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов в свою очередь поинтересовался уровнем профессионализма чиновников, непосредственно разрабатывавших «рыбный» раздел нацпрограммы. Герман Зверев согласился, что предложения ОС стоит дополнить запросом относительно авторов раздела, чтобы иметь возможность при необходимости пригласить их к диалогу.

Камчатский замор не признали техногенным

На заседании члены ОС заслушали отчет о действиях Росрыболовства в связи с гибелью морских обитателей и загрязнением акватории Авачинского залива. Замглавы ведомства Василий Соколов доложил, что анализ проб, взятых как специалистами Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), так и научным судном в районе происшествия, выявил превышение ПДК по отдельным параметрам, но стать причиной гибели морских животных они не могли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, отраслевая наука поддержала выводы, к которым пришли специалисты РАН – о неблагоприятном воздействии «природного характера» – и которые были изложены на круглых столах, организованных в Общественной палате по итогам расследования. «Было принято решение, что техногенного характера в данном случае нет, и инцидент был закрыт», – уточнил замруководителя Росрыболовства.

Принцип «поймал – отпустил» ждет коррекции правил

Председатель наблюдательного совета НП «Русский лосось» Геннадий Жарков рассказал о результатах, к которым пришла совместная с ВНИРО рабочая группа, по внедрению в правила рыболовства принципа «поймал – отпустил» для некоторых видов рыб. Помимо обоснования и исследования, как влияет такой способ любительского лова на выживаемость отпущенной рыбы», инициаторы изменений подготовили инструкции для рыбаков – каким образом нужно правильно отпускать живой трофей.

«Мы сейчас сформулировали этот вопрос только для ценных видов рыб – лососевых и для трех бассейнов. Эту информацию мы подготовили и передадим ее ВНИРО», – уведомил он коллег по Общественному совету.

Росрыболовство в целом поддерживает идею энтузиастов рыбной ловли. «Проработанные предложения с радостью примем и будем реализовывать», – отреагировал Василий Соколов. Он добавил, что схожее поручение науке по проработке и внедрению в правила рыболовства принципа «поймал – отпустил» дал руководитель ведомства Илья Шестаков по итогам совещания в Ярославской области.

Ранее анонсированное обсуждение в Общественной палате проблемных вопросов промышленного рыболовства во внутренних водах РФ было перенесено на конец ноября. По словам Германа Зверева, палата также рекомендовала до конца года провести финальное заседание ОС и подвести на нем итоги годовой работы. Планируется организовать эту встречу в период между 1 и 10 декабря.

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