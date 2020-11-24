24 ноября 2020 года

Российская рыба ждет «визу» в Египет

Предприятия, имеющие право экспорта рыбы и морепродуктов в Египет, не могут начать поставки из-за отсутствия ветеринарного сертификата. Профильное министерство республики обещало Россельхознадзору оперативно согласовать документ.

Россельхознадзор провел видеопереговоры с Министерством сельского хозяйства и мелиорации Египта. Ветеринарное ведомство выразило благодарность за предоставление права восьми российским предприятиям – производителям рыбы и морепродуктов экспортировать продукцию в республику.

Было отмечено, что для начала поставок стороны должны согласовать ветеринарные сертификаты на подконтрольные товары. Россельхознадзор высылал проект такого документа для экспорта рыбы и морепродуктов еще в апреле, однако египетские коллеги его до сих пор не согласовали, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Представители министерства попросили прислать сертификат повторно и пообещали оперативно ответить.

Министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта подняло тему экспорта рыбы на территорию России. Россельхознадзор ранее высылал коллегам требования к поставкам этой продукции в РФ и образцы ветсертификатов, в сопровождении которых она может закупаться из Египта.

Служба попросила направить образцы документов со степенями защиты на продукцию. Они будут направлены в пункты пропуска на государственной границе РФ. После этого Египет сможет поставлять рыбопродукцию с аттестованных предприятий в Россию в сопровождении таких сертификатов.

Стороны договорились поддерживать взаимодействие по озвученным вопросам и в случае необходимости вновь организовать переговоры.

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