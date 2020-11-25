25 ноября 2020 года

Владимир Путин отметил перспективы «рыбного» сотрудничества с Исландией

Россия видит хорошие возможности для реализации с Исландией совместных проектов в рыболовстве, рыбопереработке и судостроении, заявил президент Владимир Путин.

Российский президент принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Такой документ Владимиру Путину вручил и представитель Республики Исландия Аурни Тор Сигурдссон, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

На торжественной церемонии президент отметил, что Россия настроена и далее укреплять конструктивные связи с Исландией – как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних структур.

«Видим хорошие возможности для осуществления совместных проектов в области рыболовства, рыбопереработки и судостроения», – подчеркнул Владимир Путин.

Он также напомнил, что Исландия сейчас председательствует в Арктическом совете и передаст эстафету России в следующем году.

Эта международная организация принимает решения, в частности, по регулированию рыбного промысла в Северном Ледовитом океане.

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