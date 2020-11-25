25 ноября 2020 года

Аквакультура отметилась крупной страховой выплатой

По данным Национального союза агростраховщиков, с начала года сельхозпроизводителям страны выплатили более 1,9 млрд рублей возмещения. Одна из крупных страховых выплат приходится на аквакультуру.

С начала года и по 24 ноября выплаты по договорам страхования сельхозрисков превысили сумму в 1,9 млрд рублей. География хозяйств, получивших страховые выплаты в нынешнем году, охватывает более 40 регионов – такие данные приводит Национальный союз агростраховщиков.

Одна из крупных выплат приходится на аквакультуру. На предприятии в Карелии в результате образования внутриводного льда в акватории водохранилища погибло несколько сотен тысяч голов радужной форели. Поскольку хозяйство было застраховано, ему выплатили страховое возмещение в 229 млн рублей, рассказали Fishnews в НСА.

Напомним, что с 1 января 2019 г. господдержку сельскохозяйственного страхования распространили на отрасль аквакультуры. Помощь предусматривается на случай эпизоотий, массовых отравлений гидробионтов, опасных явлений природы и т.д.

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