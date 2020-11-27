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Камчатская нерка борется за победу в конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Скрин с сайта состязаний

На титул главного кулинарного символа Камчатки претендует нерка

Нерка от компании «Витязь-Авто» с большим отрывом лидирует среди брендов Камчатской области в конкурсе «Вкусы России». За восемь дней народного голосования она набрала более 2100 голосов.

Конкурс региональных брендов «Вкусы России» проводит Минсельхоз РФ. Миссия состязания — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных продуктовых брендов. Проголосовать за любимый продукт можно непосредственно на сайте «Вкусы России».

Камчатский край позиционируется на конкурсе шестью брендами – «Камчатская рыбная колбаса», «Камчатский папоротник», «Камчатский Иван-чай с сушеными ягодами», «Сельдь олюторская», «Камчатская жимолость» и «Камчатская нерка». Народное голосование стартовало 19 ноября. Как сообщает корреспондент Fishnews, на 27 ноября«Камчатская нерка» набрала более 2100 голосов.

Нерку на конкурс представила компания «Витязь-Авто». Популярная рыба идет в номинации «На всю страну» – бренды, входящие в госреестр наименований мест происхождения товаров.

Нерка, которую добывает «Витязь-Авто», начинает свою жизнь в одном из самых чистых пресноводных водоемов в мире — озере Курильском. Этот памятник природы внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Камчатская нерка является деликатесным продуктом. У этой рыбы особый вкус, приятный аромат, ярко красный цвет мяса, а также особый рецепт приготовления по специальной технологии.

Самое главное в рецепте — использование только свежего сырья и изготовление продукции на месте промысла. Исключается многоразовое замораживание продукции, при этом полностью сохраняется пищевая ценность и все полезные свойства рыбы.

«Очень важно, чтобы на государственном уровне действовала программа продвижения дикого российского лосося. Это должна быть комплексная, постоянная работа, чтобы люди знали о пользе и достоинствах рыбы. Программа по продвижению способна обеспечить длительный позитивный эффект для отечественной рыбной отрасли, для национальной экономики,– отметил генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. – Камчатская нерка – великолепный продукт, который вполне заслуживает того, чтобы быть символом рыбных богатств нашей страны. Уловы – результат непростой работы наших рыбаков».

Fishnews

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