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Один из соавторов поправок по прибрежке – сенатор от Мурманской области Константин ДОЛГОВ

Совет Федерации поддержал береговую переработку Мурманска

Поправки по прибрежному рыболовству позволят максимально загрузить сырьем рыбоперерабатывающие предприятия, в том числе построенные под инвестквоты, считает член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов.

Проект изменений в закон о рыболовстве, конкретизирующий регулирование прибрежного промысла, направлен на решение проблемы, которая актуальна в первую очередь для Северного бассейна, заявил один из соавторов законодательной инициативы Константин Долгов, представляющий в Совете Федерации Мурманскую область.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на круглом столе в СФ 26 ноября сенатор поблагодарил Росрыболовство за совместную работу над законопроектом. Он выразил надежду, что документ будет максимально оперативно принят и получит поддержку заинтересованных ведомств.

«Мы идем навстречу рыбакам, поскольку в нынешней редакции ФЗ № 166 не прописаны методы первичной обработки улова на судах. А это важно, для того чтобы продукция в кондиции, в должном виде поступала на рыбоперерабатывающие предприятия, которые строятся именно по инвестиционной квоте. Это очень важно для их максимальной загрузки», – прокомментировал он внесение поправок в Госдуму.

Напомним, согласно законопроекту, в определение прибрежного рыболовства предлагается включить обработку уловов. При этом устанавливаются конкретные виды первичной обработки рыбы, допустимые на судах, ведущих прибрежный промысел. К ним относятся потрошение и обескровливание.

До 1 июля 2022 г. предлагается разрешить и обезглавливание рыбы, но с условием доставки отходов в виде рыбных голов в места выгрузки уловов. После 1 июля 2022 г. выпускать продукцию в виде обезглавленной рыбы при прибрежном рыболовстве будет запрещено.

Пока законопроект включен в примерную программу Госдумы на осеннюю сессию и планируется к рассмотрению в первом чтении в конце декабря.

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