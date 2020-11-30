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Судно «Василий Каплюк» передали заказчику – Рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина. Фото пресс-службы Росрыболовства

Росрыболовство планирует обновить по инвестквотам более 60% флота

Государство рассчитывает расширить программу квот в обмен на инвестиции, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это позволит построить дополнительные рыболовные суда для Дальневосточного бассейна.

Благодаря программе инвестиционных квот на российских верфях законтрактовано и строится 53 современных рыболовных судна, заявил 27 ноября на судостроительном заводе «Янтарь» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он поздравил коллектив верфи с завершением строительства серии из трех 50-метровых траулеров-сейнеров.

Как сообщает корреспондент Fishnews, третье судно «Василий Каплюк» в этот день было передано заказчику – Рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский). «Это действительно важное и уникальное событие. Это первые суда, которые обновят рыбопромысловый флот Российской Федерации», – отметил глава федерального агентства.

По его словам, помимо заказов на рыболовные суда, которые уже размещены на судостроительных заводах, в процессе подписания находится еще семь контрактов. Кроме того, 39 новых судов должны построить победители крабовых аукционов.

«Плюс мы планируем программу инвестиционных квот расширять для Дальневосточного бассейна. И тем самым еще получим дополнительные суда и сможем обновить мощности рыбопромыслового флота более чем на 60-70%», – рассказал журналистам Илья Шестаков.

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Fishnews

  • Судно «Василий Каплюк» передали заказчику – Рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
  • «Василия Каплюка» построили на верфи «Янтарь». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • На торжественной церемонии передачи судна глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ответил на вопросы журналистов. Фото пресс-службы ведомства
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