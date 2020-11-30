30 ноября 2020 года

Аукцион на понижение определит объемы инвестквот для северян

Росрыболовство планирует 28 декабря провести аукцион на понижение среди компаний, желающих получить квоты на вылов трески и пикши под строительство траулера-свежьевика.

Федеральное агентство по рыболовству опубликовало уведомление о проведении аукциона, предполагающего снижение долей квот добычи водных биоресурсов в инвестиционных целях.

Напомним, что такая процедура предусмотрена, чтобы совокупное количество долей инвестквоты не превышало 100%.

На этот раз процедура будет проводиться между компаниями, выразившими готовность построить под объемы вылова трески и пикши на Северном бассейне траулеры-свежьевики (объекты инвестиций типа «Л»). Это АО «Норд Вест Флот Компани» с заявкой на строительство одного судна и ООО «Согласие» с двумя инвестиционными проектами, сообщает корреспондент Fishnews.

Отбор проводился в рамках 7-го этапа заявочной кампании на инвестиционные квоты.

Аукцион планируется организовать 28 декабря в Москве.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews