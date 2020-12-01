01 декабря 2020 года

Браконьерского краба не удалось продать у обочины

В Приморском крае жителя Находки задержали за перевозку крабовой продукции без документов. По данным пограничников, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за торговлю браконьерскими морепродуктами.

Машину остановили в ходе рейда на объездной трассе Находки. В автомобиле нашли готового к реализации переработанного камчатского краба, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Документов, подтверждающих законность происхождения продукции, задержанный не представил.

Автомашина и биоресурсы изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении. В управлении обратили внимание, что мужчина продает морские деликатесы под вывеской «Парной краб» и неоднократно привлекался к ответственности за торговлю браконьерскими уловами.

«Как правило, незаконно добытые краб, креветка, гребешок, трепанг и другие биоресурсы, которыми торгуют у дороги, наряду с нанесением существенного ущерба государству, угрожают жизни и здоровью приморцев, поскольку перерабатываютсяв нелегальных цехах, изготавливаются в условиях полной антисанитарии и хранятся без соблюдения температурного режима. Любителям морских деликатесов следует хорошо подумать, прежде чем приобретать продукцию сомнительного качества у таких продавцов», - предостерегают пограничники.

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