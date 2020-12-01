01 декабря 2020 года

Проверки бизнеса переводят на «дистанционку»

Правительство предусмотрело особые условия проведения плановых проверок на 2021 г. Решения приняты в связи с пандемией коронавируса.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок на 2021 г.

Продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса, при этом предусмотрен ряд исключений. Решение не распространяется на компании, чья деятельность сопряжена с рисками причинения вреда окружающей среде или здоровью людей, отметили в пресс-службе правительства.

Также кабмин предусмотрел, что проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут проводиться с помощью средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, сообщает корреспондент Fishnews.

Вместо выездной проверки власти могут провести инспекционный визит, о чем должны сообщить проверяемому.

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