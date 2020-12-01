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В Калининграде состоялось заседание Балтийского научно-промыслового совета Западного рыбохозяйственного бассейна. Фото пресс-службы Росрыболовства

Запасы Балтики снижаются

Общие допустимые уловы ряда объектов в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах уменьшились – в общей сложности на 4,4 тыс. тонн. Наука не считает такое снижение критическим и ожидает скорого восстановления рыбных ресурсов.

В Калининграде состоялось заседание Балтийского научно-промыслового совета Западного бассейна. Встречу провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

ОДУ уменьшились

Первым вопросом участники НПС обсудили состояние промысловых ресурсов Балтийского моря, Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов и прогноз вылова на 2021 г. Были представлены величины общих допустимых уловов в исключительной экономзоне и территориальном море России в 26-м и 32-м подрайонах ИКЕС по основным промысловым объектам.

ОДУ трески в прошлом году составил 5,8 тыс. тонн при фактическом вылове 2,7 тыс. тонн. Лимит на 2020 г. снизился до 5,5 тыс. тонн, на 2021 г. – до 3 тыс. тонн.

Общая квота балтийской сельди (салаки) на 2019 г. была назначена в объеме 29,9 тыс. тонн, освоение достигло 86,2%. ОДУ на 2020 г. составило 29,1 тыс. тонн, на 2021 г. – 28,5 тыс. тонн.

Лимит шпрота на 2021 г. вырос по сравнению с прошлым годом - с 42,3 тыс. тонн до 45,5 тыс. тонн, но снизился к уровню 2020 г. - на 1 тыс. тонн.

Небольшое снижение ОДУ есть по речной камбале - на 300 тонн, до 1 530 тонн. В то же время спустя долгий перерыв в промысел вводится атлантической лосось, его общедопустимый улов на 2021 г. определили на уровне 61 тонны, или 15,25 тыс. экземпляров.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, суммарный ОДУ водных биоресурсов Балтийского моря, Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов на будущий год составил 78,52 тыс. тонн. Это на 4,41 тыс. тонн ниже, чем в 2020 г.

«К сожалению, на Балтике происходит снижение запасов. Ближайшие два года тенденция сохранится, а в среднесрочной перспективе что ожидать? Мы сейчас строим заводы и новые суда, рыбакам важно услышать перспективу», – отметил Петр Савчук и поручил науке разработать пятилетний прогноз и рекомендации по вылову.

По мнению представителей АтлантНИРО, снижение не такое критичное. «В этом году запас пополнился высокоурожайным поколением, но вместе с этим, нельзя недооценивать силу среднеурожайных поколений, за счет которых поддерживалась популяция все последние годы, что дало возможность несколько стабилизировать ОДУ на более высоком уровне. Таким образом, речь идет о незначительном снижении разрешенных величин вылова, особенно шпрота – этот вид один из самых толерантных к условиям среды», - отметили в федеральном агентстве.

Салаки рассчитывают поймать больше

Вторым вопросом участники заседания обсудили результаты промысла в 2020 г. Петр Савчук обратил внимание рыбаков на недоосвоение квот вылова салаки. Он напомнил о последствиях, которые ждут по итогам двухлетнего периода: добыча менее 70% от закрепленной доли в течение двух лет подряд влечет расторжение договора пользования.

По словам руководителя Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства Александра Жукова, озвученные данные по вылову – предварительные, по итогам года освоение ожидается, как и в 2019 г, на уровне 86%.

Судак, кумжа, малочисленные виды

Кроме того, на заседании обсудили предложение пересмотреть минимальную промысловую длину судака в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах. Члены НПС решили и проработать вопрос для внесения соответствующих изменений в правила рыболовства.

Также участники встречи отметили целесообразность сохранения «группового квотирования» малочисленных видов водных биоресурсов в Балтийском море, Куршском и Калининградском заливах.

Последним вопросом рассмотрели организацию промысла кумжи в Балтийском море в связи с тем, что балтийский подвид выведен из Красной книги. Принято решение проработать вопрос по аналогии с введением в промысел балтийского лосося.

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Fishnews

  • В Калининграде состоялось заседание Балтийского научно-промыслового совета Западного рыбохозяйственного бассейна. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ведомства
  • Участники встречи рассмотрели ОДУ на будущий год и ряд других вопросов. Фото пресс-службы Росрыболовства
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