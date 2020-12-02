02 декабря 2020 года

«Рыбному» министру Индонезии грозит пожизненное

В Республике Индонезия арестовали министра морских дел и рыболовства Эдхи Прабово. Его вместе с супругой и еще 15 фигурантами подозревают в получении взяток за выдачу разрешений на экспорт личинок лобстеров.

Комиссия по борьбе с коррупцией Индонезии считает, что Эдхи Прабово получил от частных компаний взятки примерно на 340 тыс. долларов. Как сообщает корреспондент Fishnews, министру грозит пожизненное заключение и штраф в 70 тыс. долларов.

Личинки лобстеров Индонезия экспортирует во Вьетнам, Сингапур и Китай, отмечает американской экологический портал Mongabay. Здесь посадочный материал выращивают и продают взрослых особей по гораздо более высоким ценам.

Вопрос целесообразности вывоза за границу личинок бурно обсуждается в Индонезии. Лобстеры – один из основных экспортных видов водных биоресурсов республики. Тем не менее контрабанда личинок обошлась стране в 64 млн долларов упущенной выгоды только в 2019 г., приводит цифры Mongabay.

В 2016 г. для защиты популяции лобстеров от перелова и борьбы с контрабандой предыдущий министр морских дел и рыболовства Суси Пуджиастути запретила экспорт личинок. Эдхи Прабово, получив эту должность чуть больше года назад, быстро отменил запрет.

Сейчас экспортные разрешения имеют 65 компаний, представители отраслевой общественности Индонезии призывают проверить обоснованность выдачи этих разрешений. На следующий день после ареста Эдхи Прабово министерство приостановило программу экспорта личинок. Однако врио министра Лухут Панджайтан заявил, что не видит в ней ничего принципиально плохого и после проверки ограничительную меру могут отменить.

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