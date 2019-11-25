25 ноября 2019 года

Индонезия прекратит топить браконьерские суда

Республика Индонезия в результате смены министра морских дел и рыболовства откажется от практики затопления пойманных на нелегальном промысле судов. В СМИ отмечают, что кадровая перестановка свидетельствует о снижении интереса к реформированию рыбной отрасли.

Новый министр морских дел и рыболовства Индонезии Эдхи Прабово заявил, что вместо затопления браконьерские суда будут передавать местным рыбакам, муниципалитетам или университетам, пишет портал Jakarta Globe.

Предыдущий министр Суси Пуджиастути не раз заявляла, что браконьерские суда, которые не лежат на морском дне, всегда вернутся к прежним владельцам. При Суси Пуджиастути конфискованные суда топили десятками, такие события иногда приурочивали к какой-либо знаменательной дате, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам Эдхи Прабово, правительство проследит, чтобы переданные для хозяйственного использования суда не были повреждены или перепроданы бывшим владельцам. Министр пообещал, что проверки будут проводиться раз в один или два месяца. Чиновник рассказал, что сейчас под охраной находятся 72 конфискованных браконьерских судна, из которых 45 в хорошем состоянии.

Международный экологический портал Mongabay со ссылкой на мнение отраслевых экспертов пишет, что смещение Суси Пуджиастути свидетельствует о снижении интереса президента страны Джоко Видодо к реформированию рыбной отрасли. По мнению портала, на смену опытному и признанному во всем мире профессионалу пришла фигура из оппозиционной президенту партии, таким образом, кресло министра стало разменной монетой в сделке с оппозицией.

Fishnews