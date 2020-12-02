02 декабря 2020 года

НИСы для рыбной отрасли построит Невский завод

Контракт на строительство двух среднетоннажных научно-исследовательских судов получил Невский судостроительно-судоремонтный завод. Договор с ним будет заключен как с единственным участником конкурса.

Напомним, что в октябре Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии объявил открытый конкурс в электронной форме на строительство двух судов. Назначение НИСов – морские и океанические рыбохозяйственные исследования, в том числе в Арктике и Антарктике. Максимальная длина судна – 54,1 м, наибольшая ширина – 13,6 м, максимальная осадка – 6 м, максимальная скорость – 14 узлов, общая численность экипажа и научной группы – 26 человек. Срок службы судов должен составлять не менее 25 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из протокола, на участие в конкурсе поступила только одна заявка – от Невского судостроительно-судоремонтного завода (структура ОСК). С ним, по закону, и должен быть заключен контракт.

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