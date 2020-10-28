28 октября 2020 года

Для строительства НИСов ищут верфь

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии объявил конкурс на строительство двух среднетоннажных научно-исследовательских судов проекта 17050. Ранее правительство выделило средства для этого.

Объявление об открытом конкурсе в электронной форме размещено на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Максимальная цена контракта – 5,9 млрд рублей, источник финансирования – федеральный бюджет, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно конкурсной документации, назначение судов – морские и океанические рыбохозяйственные исследования, в том числе в Арктике и Антарктике. Максимальная длина НИС – 54,1 м, наибольшая ширина – 13,6 м, максимальная осадка – 6 м, максимальная скорость – 14 узлов, общая численность экипажа и научной группы – 26 человек. Срок службы судов должен составлять не менее 25 лет.

О программе строительства нового флота для ведомственной науки ранее рассказал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В сентябре он заявил о завершении разработки техзадания для постройки среднетоннажных НИС, а в октябре вышло постановление правительства о выделении средств на два таких судна.

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