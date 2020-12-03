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Волга. Фото Максима Кукина (электронная энциклопедия «Вода России»)

Счетная палата раскритиковала план спасения Волги

Федеральный проект «Оздоровление Волги» не решает главную задачу – устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса реки, заявили в Счетной палате.

Мероприятия федерального проекта в первую очередь направлены на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод (72,6% финансирования). Однако Счетная палата не считает, что это коренным образом изменит ситуацию.

«Снижение объемов сточных вод более чем в два раза с 90-х годов существенно не повлияло на качество воды. Большинство водоемов бассейна Волги на протяжении десятилетий характеризуются как «загрязненные» и «грязные». Наиболее напряженная ситуация сложилась в бассейне реки Оки, главным образом в реках Москва и Клязьма. Одна из причин – значительный объем загрязняющих веществ, поступающий с диффузным стоком», – рассказал директор департамента Счетной палаты Сергей Нероев.

По его словам, федеральный проект предусматривает разработку концепции по снижению диффузного загрязнения, однако иные мероприятия по этой проблеме отсутствуют.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СП, проект формировался при отсутствии единых долгосрочных приоритетов развития речного бассейна. Территориальные органы Росводресурсов утвердили пять схем комплексного использования и охраны водных объектов, так называемых СКИОВО. При этом Единая схема по бассейну реки Волги не была разработана, что не позволяет определить потенциальный перечень регионов – участников проекта.

«Согласно пяти схемам, бассейн Волги расположен на территории 38 субъектов. При этом, исходя из границ гидрографического и водохозяйственного районирования, в бассейн входят 40 субъектов. А в федеральном проекте участвуют только 16», – заявил Сергей Нероев.

Заместитель министра природных ресурсов Сергей Ястребов отметил, что эта задача сейчас решается: «Нами вместе с Минстроем и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос расширения географии федерального проекта до бассейна. Мы предлагаем добавить еще 14».

Другой существенный недостаток, по мнению Счетной палаты, – низкое качество проектно-сметной документации или ее отсутствие.

Например, в Астраханской области из-за ее отсутствия не начато запланированное на 2019 – 2020 гг. строительство очистных сооружений. «Неиспользованные объемы финансирования (630 млн рублей) перенесены на 2021 – 2022 годы, что указывает на ненадлежащее качество бюджетного планирования как со стороны Минстроя России, так и минстроя Астраханской области», – подчеркнула аудитор Светлана Орлова.

СП также обратила внимание на сложную структуру управления федеральным проектом. Для его реализации при Минприроды и Минстрое были созданы два проектных офиса, заметили в Счетной палате. А представленные в электронных системах данные об исполнении ФП «Оздоровление Волги» не соответствуют друг другу. Помимо имеющихся технических проблем нарушения и недостатки при предоставлении информации допустили непосредственные исполнители.

Представители Минприроды, Минстроя и Росводресурсов согласились с выводами Счетной палаты и обещали учесть все замечания в дальнейшей работе.

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