03 декабря 2020 года

Ловца крымской креветки ждет суд за браконьерство

В Республике Крым местный житель отправится под суд за незаконную добычу черноморской травяной креветки. Нанесенный водным биоресурсам ущерб оценивают в сумму свыше 1,2 млн рублей.

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительный акт по уголовному делу о браконьерской добыче креветки. Жителю Черноморского района инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, в середине июня мужчина наловил свыше 13,5 тыс. экземпляров черноморской травяной креветки в восточной части озера Панское. Как сообщили Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства, нарушителя задержали с добычей пограничники.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Черноморский районный суд. Также прокуратура подала иск о взыскании суммы ущерба.

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