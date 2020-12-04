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Атлантические моржи. Фото Алексея Эбеля / WWF России

Экологи определили план по защите атлантического моржа

Сохранение популяции атлантического моржа требует новых подходов и объединения усилий всех специалистов, отмечают экологи. WWF России и научно-экспедиционный центр «Морские млекопитающие» подготовили специальный план действий до 2024 г.

На очередном заседании Экспертно-консультативного совета по изучению и сохранению атлантического моржа обсудили настоящее и будущее «краснокнижного» вида. В этом году встреча впервые прошла в онлайн-формате, однако собрала рекордное количество участников: представителей нефтегазовых компаний, работающих в ареале моржа, ученых, экологов, сотрудников особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Интерес к виду не снижается, наоборот – нынешний год, несмотря на все трудности, стал богатым на исследования ластоногих, рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

Результаты многих наблюдений вызывают тревогу специалистов. Так, сотрудники научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» и Ненецкого заповедника отмечают, что на традиционных лежбищах в Печорском море стали чаще встречаться истощенные, худые животные. А на острове Вайгач, где в предыдущие годы формировалось одно из крупнейших лежбищ в тысячу и более особей, в этом году регистрировались лишь десятки животных.

Также в 2020 г. из-за раннего ухода льда весной и позднего его становления осенью побит рекорд продолжительности существования лежбищ на островах Вайгач и Матвеев, обратили внимание экологи. Обычно ластоногие проводят на берегу около четырех месяцев. Но в этом году они вышли на остров необычайно рано – в середине мая, и оставались на лежбище до ноября, то есть больше полугода.

«Мы видим, что моржи под воздействием каких-то изменений среды вынуждены менять свое поведение. Как это скажется на состоянии популяции – говорить пока рано. Равно как и сложно что-то определенное сказать о причинах плохого физического состояния некоторых особей. На данном этапе нужно выяснить, какие факторы на это повлияли - природные или антропогенные. В будущем планируется расширить программу «моржовых» исследований и максимально сфокусировать работу экспертно-консультативного совета на проблемах моржей Печорского моря», – прокомментировала ситуацию координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Варвара Семенова.

На помощь ученым приходят современные технологии. В этом году активно проводился спутниковый мониторинг: специалисты могли следить за жизнью лежбищ при помощи снимков невысокого разрешения. Такие изображения не позволяют посчитать животных поголовно, но помогают примерно определить размер лежбища, а также сроки, когда оно сформировалось и когда моржи его покидают.

«Чтобы скоординировать усилия, Всемирный фонд дикой природы совместно с НЭЦ «Морские млекопитающие» подготовил план действий по изучению и сохранению атлантического моржа до 2024 года. Документ был одобрен и рекомендован к принятию Комиссией по редким видам при Минприроды», – сообщила координатор проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова.

На ближайшие годы у специалистов обширные планы: усиление международного сотрудничества в области сохранения моржей, совершенствование нормативной базы, внедрение правил посещения лежбищ для туристов, разработка и принятие корпоративных программ по охране вида в компаниях, работающих в ареале атлантического моржа. Кроме того, план предусматривает ведение постоянного системного мониторинга за состоянием популяции.

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