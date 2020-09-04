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Атлантические моржи на острове Вайгач, 2020 г. Фото Андрея Болтунова

Моржи Печорского моря обеспокоили экологов

Численность моржей на лежбище острова Вайгач уменьшилась с нескольких сотен до десятков особей, на острове Колгуев в этом году вообще не обнаружено залежек. Также экологи отмечают ухудшение состояния животных. Природоохранные организации намерены выяснить причины происходящего.

В Печорском море круглый год обитает так называемая «южная группировка» моржей. Животные отдыхают на пологих берегах летом и осенью, а зимой переходят на лед. Там весной самки приносят потомство. С 2012 г. за зверями наблюдают экологи, в прошлом году у них появились причины для беспокойства. Максимальная численность моржей на обоих лежбищах держалась меньше обычного, животные вели себя нервно, появились основания говорить о том, что в среднем моржи стали менее упитанными. Результаты наблюдений в текущем году подтвердили опасения.

Ежегодно на острове Вайгач можно было наблюдать несколько сотен животных, и нередко их численность превышала тысячу голов. В 2019 г. на лежбище лишь иногда собиралось более двух сотен животных, а в этом – большую часть сезона их число составляло несколько десятков, рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

«В прошлом году, когда были замечены первые тревожные сигналы, мы решили продолжить наблюдения, ведь природа не статична и в ней всегда происходят изменения. Но в этом году моржи снова не вышли на привычные берега, а те немногочисленные животные, которых наблюдали на лежбище острова Вайгач, выглядели изрядно похудевшими, уставшими, с поломанными клыками. На острове Колгуев каждый год отмечали моржей, в этом году результаты спутникового мониторинга неутешительны – залежек не обнаружено. Куда ушли животные с любимых лежбищ на островах Печорского моря – это нам предстоит выяснить, а самое главное – понять, что происходит с моржами», – отметила координатор проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова.

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы уделяет особое внимание моржам Печорского моря с 2010 г. Там развиваются шельфовые проекты по добыче нефти и газа, пролегают маршруты Севморпути, с каждым годом растет интенсивность судоходства и развивается арктический туризм. Растущая активность человека в Печорском море вместе с изменением климата делают моржа более уязвимым, повышают риски для популяции животных, обратили внимание экологи.

«По сути, мониторинг «поднял красный флажок». Отмечены серьезные отклонения по таким параметрам мониторинга как упитанность, численность, поведение, в отрицательном направлении. Важно как можно скорее выяснить причины и устойчивость указанных негативных тенденций и при необходимости принять меры по корректировке ситуации», – подчеркнул директор научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов.

WWF и эксперты собираются провести в ноябре рабочую встречу экспертно-консультативного совета (ЭКОС) по изучению и сохранению атлантических моржей и определить план «расследования». Также WWF и «Морские млекопитающие» подготовили план действий по атлантическому моржу. Этот документ координирует работу научных коллективов и определяет план мероприятий по сохранению животных на ближайшие несколько лет. Проект плана направлен на рассмотрение в Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при Минприроды РФ.

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