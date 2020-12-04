04 декабря 2020 года

Чукотским зверобоям хотят помочь в обновлении флота

Морские охотники Чукотки отметили необходимость в новых плавсредствах для добычи и перевозки животных. Губернатор Роман Копин предложил рассмотреть возможность приобретения лодок местного производства.

Вопрос обновления флота морзверобоев обсудили с главой региона в общине «Лорино», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

В ходе визита Роман Копин также рассказал, что средства на оплату проезда в отпуск морским охотникам и оленеводам Чукотки со следующего года будут увеличены.

Лорино – национальное село в Чукотском районе на берегу Берингова пролива. Оно имеет репутацию центра промысла морского зверя.

Напомним, обеспечение общин морских охотников современным оборудованием – одна из инициатив округа в проекте программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС в Арктической зоне.

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