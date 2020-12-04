04 декабря 2020 года

ОДУ разделили по видам квот

Росрыболовство формирует правовую базу для организации промысла в предстоящем году. Ведомство распределило общие допустимые уловы по видам квот для Дальнего Востока и Северного бассейна.

Федеральное агентство по рыболовству приказом от 3 декабря 2020 г. № 648 распределило по видам квот ОДУ на 2021 г. по Дальневосточному бассейну. Приказом от 2 декабря 2020 г. № 644 допустимый улов распределен по направлениям использования для Северного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews.

Из приказов, таким образом, можно узнать, какие объемы вылова отводятся на традиционное рыболовство КМНС, научные исследования, организацию любительской рыбалки, промышленную добычу (в том числе по инвестиционным квотам).

Теперь должны выйти приказы о распределении квот по пользователям.

Напомним, что общий допустимый улов на 2021 г. утвержден приказом Минсельхоза России от 9 октября 2020 г. № 601.

Приказы Росрыболовства о распределении ОДУ по видам квот смотрите в прикрепленных файлах.

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