04 декабря 2020 года

Для «лечения» морей хотят принять больше мер

Правительства 14 стран выступили с обширной инициативой по защите Мирового океана. Эти государства рассчитывают в следующие 10 лет прекратить перелов, восстановить рыбные популяции и остановить загрязнение морей пластиком.

Серию обязательств 2 декабря приняли лидеры Австралии, Канады, Чили, Фиджи, Ганы, Индонезии, Ямайки, Японии, Кении, Мексики, Намибии, Норвегии, Палау и Португалии, пишет The Guardian. По его издания, территории этих государств включают в общей сложности 40% береговых линий планеты.

Британское издание отмечает, что нынешняя инициатива в области устойчивости океана – крупнейшая на сегодняшний день в условиях отсутствия полноценного договора ООН о морской жизни.

Страны – участники инициативы решили отказаться от субсидий, способствующих перелову, сообщает корреспондент Fishnews. Государства также намерены искоренить нелегальный промысел с помощью лучшего управления и контроля за соблюдением законодательства, минимизировать прилов и выброс рыбы за борт, внедрить национальные планы по рыболовству, основываясь на рекомендациях науки.

Кроме того, планируется обеспечить устойчивое управление акваториями в исключительных экономических зонах уже к 2025 г. Речь идет об акватории общей площадью примерно сопоставимой с Африкой, подчеркивает The Guardian.

14 стран надеются, что и другие государства присоединятся к их инициативе для подготовки всемирного устойчивого плана для океана. Этот документ может оказать важнейшее влияние на климат планеты, считает британское издание.

Инициатива включает цель по защите 30% Мирового океана к 2030 г., применение технологии по улучшению мониторинга рыболовства, искоренение практики выбрасывания «призрачных» орудий лова, инфраструктурное инвестирование в управление сточными водами в развивающихся странах. Также планируется установить национальные цели по декарбонизации плавсредств, повысить ответственность в области аквакультуры.

Дополнительно страны договорились перейти к перерабатывающей модели экономики, которая позволит не загрязнять моря пластиком. Еще участники инициативы должны улучшить управление сельским хозяйством для предотвращения образования «мертвых зон» из-за воздействия удобрений.

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