04 декабря 2020 года

Финалом промысла омуля станет приговор

В Бурятии суд рассмотрит дело о незаконной добыче омуля. Двое жителей Иркутской области вели браконьерский промысел на льду Байкала, ущерб превысил 877 тыс. рублей.

Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Байкальск. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Следствие установило, что в марте мужчины приехали на озеро Байкал в Кабанском районе Бурятии. Там, используя специальное устройство и навигационное оборудование, браконьеры установили под лед рыболовные сети, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточно-Сибирской прокуратуры. Добычей стал 241 омуль.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кабанский районный суд Республики.

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