07 декабря 2020 года

Рыбопромышленники нацелились почти на 100 тыс. тонн крабов

В 2021 г. дальневосточные рыбаки смогут выловить более 75 тыс. тонн крабов – как в рамках промышленного и прибрежного рыболовства, так и по аукционным квотам. На Северном бассейне разрешено добыть почти 24 тыс. тонн крабов.

Предприятиям Дальневосточного бассейна в рамках промышленного и прибрежного рыболовства, а также квот, предоставленных в инвестиционных целях, в будущем году разрешено освоить 75,6 тыс. тонн крабов. В том числе камчатского краба – 16,1 тыс. тонн, синего – 8,7 тыс. тонн, колючего – 867 тонн, равношипого – 3,1 тыс. тонн, волосатого четырехугольного – 485 тонн, краба-стригуна опилио – 31,1 тыс. тонн, стригуна бэрди – 835 тонн, стригуна ангулятуса – 7,3 тыс. тонн и стригуна красного – 7,1 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на Северном бассейне рыбопромышленникам доступно для вылова почти 24 тыс. тонн крабов. Это камчатский краб – около 10,8 тыс. тонн и краб-стригун опилио – 13,2 тыс. тонн.

Кроме того, для любительского рыболовства в 2021 г. Мурманской области утверждена квота в размере 100 тонн камчатского краба, в прошлом году на эти цели выделялось только 7 тонн.

Местные власти рассчитывают, что рыбаки-любители смогут легально добывать краба уже летом 2021 г. В августе в регионе прошел конкурс по распределению участков на побережье Баренцева моря для организации любительского лова этого вида водных биоресурсов.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews