07 июля 2020 года

Мурманчане начнут ловить краба через год

В Мурманской области продолжается прием заявок для распределения участков под любительский лов камчатского краба. Планируется, что с 2021 г. рыбаки-любители смогут добывать его в разрешенные сроки – с середины августа и до конца декабря.

С 19 июня Североморское теруправление Росрыболовства ведет прием заявок для участия в конкурсе на право заключения договора пользования участком для организации любительского рыболовства.

Разрешить лов камчатского краба предполагается на пяти участках в Баренцевом море – это губа Териберская 1, бухта Долгая Щель, мыс Ярышный, губа Териберская 2 и Святоносский залив 2. Срок действия договоров – 10 лет.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, любительский лов камчатского краба на водных объектах Мурманской области разрешат в середине августа 2021 г. По правилам рыболовства в период с 1 января по 15 августа добыча краба в Баренцевом море запрещена. В остальное время пользователи участков смогут предоставлять жителям и гостям региона услуги по организации такой рыбалки.

Заявки на конкурс принимаются до 20 июля. После подведения итогов победителям торгов не позднее 1 сентября необходимо будет направить в областное министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства заявление о распределении квот добычи водных биоресурсов на 2021 г.

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