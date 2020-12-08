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Стратегию развития добычи водных биоресурсов в Азовском и Черном морях обсудили участники бассейнового научно-промыслового совета. Фото пресс-службы Росрыболовства

На азовскую хамсу давят медузы

Азово-Черноморский научно-промысловый совет одобрил стратегию развития промысла хамсы в Черном море. В Азовском море запасы этого вида сокращаются, что уже отражается на уловах.

Стратегию развития промысла водных биоресурсов в Азовском и Черном морях обсудили участники бассейнового научно-промыслового совета на заседании, которое 3 декабря в Севастополе провел замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, вылов в Азово-Черноморском бассейне за 11 месяцев текущего года составил 57,5 тыс. тонн – на 7,7% ниже, чем год назад.

При этом объемы добычи водных биоресурсов в Черном море по сравнению с прошлогодним периодом выросли на 2% – до 41,54 тыс. тонн, а вот в Азовском сократились сразу на 28,6% – до 10,3 тыс. тонн. Падение вылова связано со снижением запаса хамсы – одного из основных объектов промысла.

По мнению ученых, сокращение запасов азовской хамсы обусловлено изменением условий обитания из-за устойчивого повышения солености Азовского моря в последние годы. Осолонение также привело к резкому увеличению численности медуз и повышению конкуренции за пищевую базу хамсы.

В Черном море, где ситуация выглядит лучше, наука предложила расширить районы добычи черноморской хамсы и сократить – азовской хамсы. Научно-промысловый совет одобрил представленную стратегию и рекомендовал Азово-Черноморскому теруправлению (АЧТУ) придерживаться ее при участии в работе международных комиссий по рыболовству.

Участники совета также высказались за разработку методов лова медуз – с учетом их высокой численности и воздействия на кормовую базу промысловых объектов, а также способов переработки и реализации таких гидробионтов. Управлению международного сотрудничества Росрыболовства рекомендовано проработать с представителем ведомства в КНР возможность взаимодействия с китайскими добытчиками и продавцами по направлению переработки медуз.

Параллельно Азово-Черноморскому филиалу ВНИРО (АзНИИРХ) поручено обосновать объемы рекомендованного вылова медуз в Азовском и Черном морях на 2021 г. для промышленного рыболовства и биологической мелиорации, а также подготовить обоснование для внесения медуз на бассейне в перечень малоценных видов водных биоресурсов.

В заседании научно-промыслового совета приняли участие представители рыбодобывающих предприятий и региональных ассоциаций рыбопромышленников, АЧТУ, АЗНИИРХ, Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства (филиал Главрыбвода), а также органов власти Ростовской области, Краснодарского края и Крыма.

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Fishnews

  • Стратегию развития добычи водных биоресурсов в Азовском и Черном морях обсудили участники бассейнового научно-промыслового совета. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заседание Азово-Черноморского научно-промыслового совета прошло в Севастополе. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Стратегию развития добычи водных биоресурсов в Азовском и Черном морях обсудили участники бассейнового научно-промыслового совета. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заседание Азово-Черноморского научно-промыслового совета прошло в Севастополе. Фото пресс-службы Росрыболовства
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