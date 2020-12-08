08 декабря 2020 года

Аукционы в рыбной отрасли перейдут на электронный формат

Правительство внесло в Госдуму законопроект, пересматривающий переход на электронную форму проведения торгов в рыбном хозяйстве. Для распределения новых рыболовных участков будет использоваться аукцион, а не конкурс.

На рассмотрение Госдумы поступил проект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме».

Предлагается перевести все аукционы по распределению долей квот вылова водных биоресурсов, по заключению договоров пользования ВБР в электронный формат. Уход от «молоточной» формы позволит сократить затраты участников на обеспечение проезда и проживания на период проведения торгов, сделать процесс более прозрачным, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения предполагаются и по системе распределения рыболовных участков (РЛУ), сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас, по закону, для этого используются конкурсы. Однако поправки предусматривают переход на электронные аукционы. Исключение сделано по трем случаям:

– участки для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера (КМНС);

– участки для промышленного рыболовства, которые предоставлялись в пользование по конкурсу;

– участки для промышленного рыболовства, которые предоставлялись в пользование в рамках кампании по переоформлению 2019 г. (тогда осуществлялся переход с рыбопромысловых участков на рыболовные).

По этим трем категориям РЛУ по-прежнему предполагается использовать конкурс.

Формулировка по региональным перечням рыболовных участков, вызывавшая опасение у представителей рыбной промышленности, в проект закона не вошла.

Правила организации и проведения электронных аукционов, в случае принятия закона, утвердит правительство.

Также законопроект предусматривает создание реестра недобросовестных участников аукционов (в том числе по инвестиционным квотам вылова крабов): речь идет о тех, кто победил, но уклонились от заключения договора.

В случае принятия закон вступит в силу с 2021 г.



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